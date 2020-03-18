美國總統川普於台北時間18日晚間9時37分宣布關閉美加邊界，所有非必要性的交通全部暫停。但是川普強調，美加之間貿易仍將持續，不會受到影響。相關的關閉邊界措施將於稍晚公布。

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

(中時電子報)