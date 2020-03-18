川普宣布關閉美加邊界 非必要性交通全數暫停 22:032020/03/18 中時電子報 盧伯華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普在美東時間早晨09:37時在推特上宣布關閉美加邊界，所有非必要性的交通運輸全部禁止，相關細節隨後將公布。圖為美國通往加拿大卑詩省素里市邊境關口。（圖／路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普於台北時間18日晚間9時37分宣布關閉美加邊界，所有非必要性的交通全部暫停。但是川普強調，美加之間貿易仍將持續，不會受到影響。相關的關閉邊界措施將於稍晚公布。 We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 #美國 #加拿大 #美加 #川普 #關閉 #邊界 #貿易 #交通 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普防疫亂胡扯 股市嚇破膽 04:092020/03/14 財經要聞 巴西總統傳確診 川普剉咧等 04:102020/03/14 國際大事 川普為何挑「03：30」開口？網友爆驚人內幕 12:132020/03/14 財經 白宮總統醫生扛了：川普不必隔離、無需檢測 20:422020/03/14 兩岸 川普鬆口 很快會接受檢測 04:102020/03/15 國際大事 新聞透視》川普連任保衛戰 面臨雙重衝擊 04:102020/03/15 國際大事 拜登提防疫計畫 狠批川普 04:102020/03/16 全球財經 病毒檢測 川普陰性 彭斯跟著測 04:102020/03/16 國際大事 NBA》賈霸痛批：戈貝爾跟川普一樣無知 09:412020/03/16 體育 50州全淪陷 川普「放大絕」擬推1兆美元振興計畫 14:172020/03/18 國際 兩岸熱門新聞 陸反制5美媒 耿爽：媒體有意見可向美國提出 - 兩岸 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 一分鐘製成500個口罩 陸高速口罩生產機在京試生產 - 兩岸 - 旺報 習近平：防範國內疫情反彈與國際疫情輸入風險 - 兩岸 美約翰霍普金斯大學：全球新冠確診突破20萬大關 - 時政 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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