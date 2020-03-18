BAE系統公司已與洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）簽訂了合約，為終端高空區域防禦系統（THAAD，俗稱「薩德系統」）設計和製造下一代的紅外線尋標器，使其更能有效的攔截彈道飛彈，保護美國及其盟國免受敵方攻擊。

陸軍情報網(Army Recognition)報導，BAE系統公司薩德計劃主管葉頓(Barry Yeadon)表示：「 新尋標器是我們精確導引系統中的關鍵產品，以其成熟的攔截能力而得到認可。」

薩德系統以極快高的飛行速度，飛行到離地表200公里的高度，最末段的彈頭，以動能攔截敵對彈道飛彈，也就是它需要有大氣層外的導引與控制性能。BAE系統所負責的紅外線尋標器的部分，因為敵方的彈道飛彈會有高熱特徵，因此以追尋熱源是個不錯的方式。

然而，高超音速滑翔武器是新的軍備競賽，這種類型的彈頭，會以豚跳的方式迴避前來攔截的防禦系統，這也就是薩德系統尋標器也必須升級，才有辦法攔截。

(中時電子報)