台水董座魏明谷閃電在臉書宣布請辭引發關注。據了解，魏明谷是昨面見蘇揆表達階段性任務完成，基於生涯規劃打算請辭，蘇揆則是口頭允辭。

黨政人士表示，在蘇揆口頭同意請辭後，魏明谷今天才向經濟部遞出辭呈，循程序送行政院，但蘇揆尚未批示。

魏明谷今天在臉書發表生日感言，同時宣布請辭的訊息。據了解，蘇揆認為，魏明谷過去一年相當辛苦，在台水期間表現兢兢業業。

(中時 )