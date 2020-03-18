魏明谷昨面見蘇揆請辭 蘇口頭同意 22:092020/03/18 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 魏明谷臉書宣布請辭。(魏明谷臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台水董座魏明谷閃電在臉書宣布請辭引發關注。據了解，魏明谷是昨面見蘇揆表達階段性任務完成，基於生涯規劃打算請辭，蘇揆則是口頭允辭。 黨政人士表示，在蘇揆口頭同意請辭後，魏明谷今天才向經濟部遞出辭呈，循程序送行政院，但蘇揆尚未批示。 魏明谷今天在臉書發表生日感言，同時宣布請辭的訊息。據了解，蘇揆認為，魏明谷過去一年相當辛苦，在台水期間表現兢兢業業。 (中時 ) #魏明谷 #請辭 #臉書 #行政院 #台水董座 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 政院宣告自治條例無效沒政治考量？國民黨轟睜眼說瞎話 19:052020/03/16 政治 對人不對事的鴨霸宣告 04:102020/03/17 時論廣場 盧秀燕怒轟中央：強暴民意機關 當空汙製造廠商的門神 10:202020/03/17 政治 盧秀燕轟中央：當空汙製造廠商的門神 10:462020/03/17 政治 綠委籲改國名「Republic of Chunghwa（中華）」 蘇：不急 16:572020/03/17 政治 斗六清泉灣泳池經營爭議 股東臉書互嗆 15:452020/03/18 社會 獨家》危老重建規模獎勵門檻大降為200平方公尺 17:342020/03/18 財經 臉書砸1億美元協助小商家度難關 每位員工發1千美元 17:512020/03/18 財經 300億航空專案貸款 蘇揆最快本周拍板 20:332020/03/18 政治 政院證實收到台水董座魏明谷辭呈 21:072020/03/18 政治 政治熱門新聞 罷韓拚了？陳致中再嗆韓國瑜 網一句話怒轟！ - 政治 居家檢疫新規定 嘉義市7女5男主動通報 - 政治 台每周10萬個口罩與美交換 李來希抓狂飆罵5字 - 政治 豪賭？「村長」驚爆：桃園兩高官赴歐洲 回台未隔離... - 政治 韓被罷免後誰能掌帥印？知情人士：派他韓粉會大讚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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