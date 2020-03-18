北市士林20：48規模2.5地震 最大震度2級 22:112020/03/18 中時電子報 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市晚間20:48發生規模2.5地震。(摘自中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局指出，台北市晚間20點48分發生小區域有感地震，芮氏規模2.5，震央位在臺北市政府北方 13.5 公里處，深度4.6公里，各地最大震度:新北市2級。 宜蘭縣大同鄉 20：08規模3.3地震 最大震度4級 連2震！宜蘭大同鄉16：10規模3.6地震 最大震度4級 地震10秒預警系統4／6上線！ (中時電子報) #地震 #台北 #氣象局 #地震速報 #震央 #20 #48 #2.5 #最大震度 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 龍巖去年EPS5.48元 大陸溫州瑞安陵園一期即將完工 04:102020/03/14 產業特刊 9：52台南南化區規模4.2地震 最大震度台南4級 10:012020/03/15 生活 《業績-觀光》雲品去年每股賺2.8元，擬派利2.5元 08:012020/03/16 財經 澎湖防疫全民一起來 旅館業者無償提供48間隔離套房 12:052020/03/16 社會 文在寅：提議G20視頻峰會意在合力抗疫情保經濟 19:552020/03/16 國際 宜蘭縣大同鄉 20：08規模3.3地震 最大震度4級 20:382020/03/16 生活 牆面倒塌危老宅資收場 變身美麗河岸宅2.5月完銷 15:072020/03/17 財經 【防疫情報】把握最後3天 「水神抗菌液」免費領取到3／20 16:552020/03/17 生活 安馳擬配2.5元股利 殖利率逾7％ 23:202020/03/17 財經 台積電19日除息2.5元 影響指數21.55點 17:172020/03/18 財經 生活熱門新聞 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 陳時中：歐洲防疫以驚人速度崩盤...難以想像 - 生活 15人土耳其團13人確診 網曝剩下2人心聲 - 生活 陳時中點名3例最擔心 網友：這一例最可怕 - 生活 快評》 當雄獅也按下「暫停鍵」之後... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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