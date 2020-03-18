中央氣象局指出，台北市晚間20點48分發生小區域有感地震，芮氏規模2.5，震央位在臺北市政府北方 13.5 公里處，深度4.6公里，各地最大震度:新北市2級。

宜蘭縣大同鄉 20：08規模3.3地震 最大震度4級
連2震！宜蘭大同鄉16：10規模3.6地震 最大震度4級
地震10秒預警系統4／6上線！

(中時電子報)

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