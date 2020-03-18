與小三遊義大利 英出軌丈夫染冠病 22:142020/03/18 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 義大利羅馬市政廳夜景。英國一名男子偕小三爽遊義大利，結果感染新冠肺炎。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國一名男子最近與小三一起前往義大利旅遊，不料感染新冠肺炎，他倒霉的妻子也因此遭到隔離。 據英國媒體報導，這名年近40歲的英國商人向醫護人員坦承，他和情婦同遊義大利染病。但他告訴妻子他是在英國國內出差，不知情的妻子以為丈夫出差時感染。 報導稱，這名男子料將完全康復，但他正為妻子可能發現真相而感到恐慌不安。 (中時 ) #英國 #義大利 #妻子 #報導 #這名 也許您會感興趣 推薦閱讀 有多慘？旅義台人曝現況 聲明「未要求撤僑」 10:062020/03/14 政治 海地因「一件小事」要求台灣撤換大使？外交部：是因公返國 18:092020/03/14 政治 《妻子的浪漫旅行4》爆月底開拍 名單驚見大S汪小菲 12:082020/03/15 娛樂 恐怖分子也怕病毒？ IS呼籲聖戰士避免去歐洲恐攻 20:402020/03/15 國際 新聞透視》瑞英佛系抗疫 60％人口成賭注 04:102020/03/16 國際大事 全球大流行中心點！ISIS要求「聖戰士」別去歐洲：得病的請留在那 11:292020/03/16 國際 《怪獸3》不敵疫情宣告停機 04:102020/03/17 娛樂新聞 外媒報導 大陸兩會召開時機 09:342020/03/17 兩岸 疫情最前線 美國新聞界相繼爆出員工染新冠肺炎 17:012020/03/17 國際 揪團遊歐挨轟！新北里長哽咽道歉：不知道有1萬4補助金 17:562020/03/17 社會 國際熱門新聞 公衛專家：勤洗手不摸臉 比戴口罩更重要 - 國際 驚傳槍斃首例病患！金正恩自豪「北韓0確診」遭專家狠打臉 - 國際 英國確診增至1950例 終於捨棄佛系防疫 - 國際 早說過！美CDC主管：稱「中國病毒」是錯誤的 - 國際 川普嚇到！研究：美恐有220萬人死於新冠肺炎 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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