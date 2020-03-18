英國一名男子最近與小三一起前往義大利旅遊，不料感染新冠肺炎，他倒霉的妻子也因此遭到隔離。

據英國媒體報導，這名年近40歲的英國商人向醫護人員坦承，他和情婦同遊義大利染病。但他告訴妻子他是在英國國內出差，不知情的妻子以為丈夫出差時感染。

報導稱，這名男子料將完全康復，但他正為妻子可能發現真相而感到恐慌不安。

(中時 )