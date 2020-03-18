資深媒體人黃光芹近來火力全開，繼黃暐瀚後，今(18日)她再度於臉書上喊話30年老友唐湘龍，要對方別鬧了，直言老友近日在政論節目中發表言論，已經是造謠了！

黃光芹在臉書隔空喊話30年老友唐湘龍別鬧了，認為對方在政論節目上暗示台灣因新冠肺炎疫情已死了1600人，不過因政府隱匿，所以沒曝光，直指唐湘龍話說到這種地步，已經是在造謠了！

她表示若按照唐湘龍的邏輯，她也能天花亂墜說：「如果今年2月新生兒數量，比過去幾年同期少了1成，那一定是被外星人抓走了，呼籲政府提高警覺，嚴防星際大戰發生。」直指這根本在比鬼扯。

最後黃光芹更忍不住拿唐湘龍先前消失12天之事開酸，「我至今一直在猜，湘龍你之前突然消失了10幾天，一定看到了什麼陳時中看不到的！」不過她也在回覆網友留言時強調自己與唐湘龍是多年老友，並不討厭他，只希望對方趕快回魂。

(中時電子報)