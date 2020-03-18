新冠肺炎病毒持續在全球肆虐，大陸為疫情重災區，累積確診人數已飆破8萬起，不過鄰近國家北韓，目前確診人數仍維持在0紀錄。北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）日前向全球宣布，北韓已經成功撐過這次新冠病毒的威脅，締造境內無人確診的佳績，不過金正恩的說法令外界相當質疑。

根據南韓媒體《東亞日報》報導，先前有一名北韓的碼頭警衛教官，疑似在與大陸進行走私時，不幸遭到感染，成為境內第一例確診病患，有消息指出，金正恩在得知後馬上下令槍決。根據《福斯新聞網》報導，金正恩日前發表聲明，宣告北韓對抗新冠肺炎病毒勝利，創造境內0確診的紀錄。

不過金正恩的說法馬上遭到打臉，英國都市日報(metro)，駐韓美軍司令艾布蘭（RobertAbrams）指出，從北韓的軍事活動來看，武裝部隊近30天沒有進行軍事行動，直到最近才又開始常規訓練，且北韓已有24天沒有讓飛機升空，艾布拉姆斯認為，北韓境內一定有人遭到感染。

南韓首爾高麗大學醫學教授金辛根（Kim Sin gon）表示，北韓人民長期處於營養不良的狀態，更容易感染上新冠病毒，金辛根懷疑北韓刻意隱匿病情。對此，北韓官方則回應，政府透過大規模消毒，以及數千人隔離的手段，才成功阻止新冠病毒入侵北韓境內，目前已有超過5,400人確定未遭感染出院。

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(中時電子報)