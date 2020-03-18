新冠肺炎在全球肆虐，指揮中心今日宣布台灣累計達100個例，其中僅有2例是本土，其餘皆有旅遊史，為此指揮中心緊急回溯1.6萬人做居家檢疫。由於配合檢疫者最高可領1.4萬補助，資深媒體人黃光芹就直言，「請這些上流人自費！」

指揮中心今日宣布，3/5至3/14日從歐洲27國、埃及、土耳其以及杜拜返台者全面居家檢疫，預計有1.6萬人要隔離，而根據政府規定，配合防疫者可領補償金。黃光芹今晚在臉書上發文，政府緊急回溯1.6萬人居家檢疫，加上其中有500多人進行採檢，耗費醫療資源甚鉅，其中，1.6萬人若全請領了最高1.4萬元的防疫補助金，總共就需支出2億2千多萬元。

黃光芹就建議，應該取消居家檢疫補助費用，仿效中國大陸返京集中隔離者自費，至於500多人需要採檢，她也認為，每人檢測3次、2至5萬元，總計約2500萬元，也應由這些人自付，不該由全民負擔，以儆效尤。再有違法者，以法律伺候。

(中時電子報)