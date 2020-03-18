知名部落客「貴婦奈奈」蘇陳瑞和丈夫黃博建的醫美診所「杏立博全」，前年12月驚傳惡性倒閉，兩夫妻與名醫公公黃立雄涉嫌捲款10億元潛逃到加拿大。監委張武修調查發現北市府衛生局多次稽查與府跨局處聯合稽查，都未能查察違規，顯有違失，糾正北市府與轄下衛生局。

監委張武修說，「杏立博全」診所於2011年9月20日登記開業，2018年12月驚傳涉惡意倒閉，負責醫師黃立雄卻任由其子黃博健執行實際業務；黃博健為教育部公費醫學生，雖具有醫師證書，但未依規定完成公費生義務，證書遭衛福部留扣，黃博健雖無執業登記，仍於杏立博全診所執行醫療業務；

張武修指出，該診所透過網路紅人「貴婦奈奈」廣為宣傳，大量吸引消費者前來並主打高檔的醫美診所，依據檢舉與法務部截至2018年底統計，消保官及北市衛生局皆收受多起有關「杏立博全」診所之申訴案，受害者更在臉書成立「求償自救會」。

張武修表示，歷年衛生局在多次定期或不定期的稽查，甚至北市府以跨局處聯合稽查，都未能詳細調查杏立博全診所之違規，以有效嚇阻或及早發覺其透過醫療美容方式進行吸金惡意倒閉的徵兆。

(中時 )