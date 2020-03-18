國民女友祈錦鈅（小鈅）日前推出新歌〈I DO〉廣獲好評，人氣發燒的她，受邀擔任《女人我最大》網路節目「玩美研究室」直播主持人，和專業健身老師JANET健身，在一小時內接受瘦手臂、瘦大腿、鍛鍊核心、翹臀集訓運動，不僅慘叫連連，趁機偷喘氣還被製作人告誡不要偷懶，讓她一度靈肉分離，但看見肌肉線條更明顯，驚呼「未免也太神奇，好身材真的要付出代價」。
這回是第三次主持運動直播節目，小鈅說最難忘的是有次水上有氧，在直播中落水三次，自己每次回看影片都覺得慘不忍睹，雖然要克服流很多汗、下水妝花掉，但自己很喜歡戶外運動和水上運動，也很開心因此有健康陽光的形象，也會砥礪自己要維持身材和健身。
小鈅說道，錄節目前要學習很多運動知識，例如運動前不能吃太飽，不然運動時血液都跑去胃去消化了，大腦容易缺氧，會造成頭暈。然後健身時要循序漸進，慢慢鍛練自己的肌耐力，持之以恆一定會有滿意的體態。
日前小鈅在IG分享海邊照片吸引萬人按讚，接下來將成立YouTube專屬官方頻道，推出不同主題的影片與粉絲互動，她搶先預告：「今年夏天會規劃到海邊潛水，自己有潛水執照，現在大家不能出國旅行，想把台灣的好風景透過拍攝海底影片和大家分享」，也令人期待是否有機會能讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。
(中時 )
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