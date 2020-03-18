公衛週二表示，戴口罩、戴手套對於預防新冠狀病毒的效果有限，對絕大多數人來說是不必要的，真正的重點在勤洗手，並且避免用手觸碰臉部，如果摸臉的習慣不改，戴口罩可能更易遭到感染。

醫療訊息(MedicalxPress)報導，自全球爆發以來，世界衛生組織的建議一直保持不變：洗手，不要觸摸臉，並保持人與人的距離。

世衛組織表示，如果懷疑自己可能被感染，那麼建議在公共場所戴口罩，但是在那種情況下，盡可能待在家裡別出門。

公衛專家麥克萊恩(Mike Ryan )說：「口罩的保護力是有局限性的，每個人都可以做的最重要的事情是洗手，使手遠離臉部，這比口罩更重要。」

他認為，全球醫護人員已經缺乏口罩，隨著大流行的加劇，這個問題可能會變得更加嚴重。據世界衛生組織的估計，全世界的醫療工作者每個月至少需要8900萬口罩，他們顯然更需要。

法國衛生部長韋蘭（Olivier Veran）週一說：「我很驚訝街道上的許多人戴著口罩，然而這與我們的建議不符。」

戴口罩的人會錯誤擁有安全感。例如，許多佩戴口罩的人，沒有先洗手就戴，而且戴了以後又總是在調整口罩，然而那樣做，有可能污染口罩，要是還喜歡揉眼睛，那就更容易被感染了。

約翰·霍普金斯大學健康安全中心的安達利亞（Amesh Adalja）說：「如果人們不能停止觸摸自己的臉，不管是戴口罩還是戴手套都沒用。」

公衛專家的重點是，新型冠狀病毒會在物體表面上留存好幾天，而我們的手如果沾到病毒粒子，然後再摸鼻子、眼睛，就很容易遭到感染。

然而，不摸臉是很困難的，2015年《美國感染控制雜誌》上的一項研究發現，人們平均每小時觸摸他們的臉20次。

(中時電子報)