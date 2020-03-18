桃園1名27歲賴姓女子與洪姓男友從苗栗北上謀生，想不到只是發生口角，癡情女就慘遭男友姊姊洪女的吳姓男友，帶到三峽祖墳前射殺處死，而死者男友當時就在旁冷眼旁觀相當無情。
事件源自本月8日凌晨，八德一處民宅傳出槍響，警方救出一名女子因為積欠吳男近10萬元債務的女子，並將吳男等人依法逮捕，才揭發這起槍殺案。
警方偵辦過程中，意外從被囚女子口中得知，「洪女弟弟的賴姓女友被做掉了」。警方隨即約談洪女並對她曉以大義，洪女這才透露1日晚間曾經和洪男、吳男、賴女4人一起駕車到三峽山區談判，他們3人下車後，獨留洪女在車上，沒多久她就聽聞3聲槍響，後來只有兩人回到車上。洪女說，當時覺得很詭異，但也不敢多問什麼。
警方今天上午兵分二路，前往苗栗將目擊女友被殺的洪男帶回協助調查；另外找來吳男叔叔帶領下，在三峽插角山產業道路的山坡下發現已經腫脹的賴女遺體，賴女母親也立刻從苗栗頭份趕至三峽，確定死者就是親身女兒後，難過的掉下眼淚。
(中時電子報)
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