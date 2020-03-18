口罩實名制上月上路，允許成人每周購買3片口罩，13歲以下兒童購買5片口罩。健保署署長李伯璋表示，明日早上7點開始，兒童口罩購買門檻將放寬至16歲以下，民眾若在藥局購買口罩，可依需求選擇兒童口罩或成人口罩，不分單號或雙號，若買成人口罩則一周3片，買兒童口罩則一周5片。

(中時 )