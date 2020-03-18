兒童口罩購買門檻放寬！16歲以下皆可購買 23:042020/03/18 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央健保署。（林周義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩實名制上月上路，允許成人每周購買3片口罩，13歲以下兒童購買5片口罩。健保署署長李伯璋表示，明日早上7點開始，兒童口罩購買門檻將放寬至16歲以下，民眾若在藥局購買口罩，可依需求選擇兒童口罩或成人口罩，不分單號或雙號，若買成人口罩則一周3片，買兒童口罩則一周5片。 (中時 ) #口罩 #兒童 #成人 #新冠肺炎 #門檻 #放寬 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩上線預購藥局排隊人潮反暴增？真相曝光 07:542020/03/14 政治 立法院預算中心呼籲公布新增口罩生產機台之預計量產期程與數量 19:092020/03/14 政治 老外住檢疫所 14天自費6萬3800元 04:102020/03/15 生活新聞 不讓口罩用了就丟 手工布套正夯 04:102020/03/15 生活新聞 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 生活熱門新聞 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 15人土耳其團13人確診 網曝剩下2人心聲 - 生活 陳時中：歐洲防疫以驚人速度崩盤...難以想像 - 生活 陳時中點名3例最擔心 網友：這一例最可怕 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。