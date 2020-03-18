大陸繼「限古令」、「限娘令」、「限韓令」、「限薪令」之後，中國廣電總局近日再度祭出「限籍令」，讓許多港澳台藝人中槍，不少擁有外國國籍，但回大陸發展的明星也受到波及，包括吳亦凡、劉亦菲、李連杰、鞏俐和張鐵林等人，紛紛遭到點名。

大陸廣電總局日前針對網路綜藝節目頒布「內容審核標準細則」，不僅對於節目類型、舞台造型布景設計、節目製作包裝等加以規定，就連製作團隊及演出的藝人選用、言行舉止等都有所規範，據了解，此規範目的是為了提升節目品質，並且滿足人民美好精神。

其中引發網友熱議的是第一部分「通用細則」的第一項「主創及出鏡人員選用問題」，明確提到不得選用有調侃、詆毀、汙衊、攻擊中國特色社會主義制度或國家主權、安全和發展利益言行的人員，有擾亂社會秩序、醜聞劣跡及犯罪前科者皆不得任用，第四點更表明，外國籍或港澳台籍人士不適任。

大陸廣電總局祭出限籍令。（圖／翻攝自微博）

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(中時電子報)