有時吃不完的生鮮肉品會放進冰箱冷凍櫃儲藏，等下次要烹調時再拿出來解凍，不過多數人常常忘記要先拿出冰箱解凍，想要快速解凍弱方法錯誤，恐影響肉質口感或造成營養流失，那麼到底怎樣解凍最方便迅速？有3招簡便的解凍方法，記不會影響口味，還能快速解凍。

其實，最好的解凍方式是「自然解凍」，將冷凍肉提前取出，放到冰箱的保鮮層，不但能讓肉自然解凍，還能完好鎖住肉質口感，而且也不容易滋生細菌，但就是花費時間較長，一般需要提前半天拿出來解凍才行。

肉的解凍方法有很多種，但並非都是完全正確的方法，你可能聽過有些人試著用熱水加熱冷凍肉品，但這是不好的，通常這只會讓表面的肉軟化，等到真正下鍋煮後，內層的肉都還是結凍狀態。同時解凍過程還會讓組織液中蛋白質等等營養流失，味道也會大打折扣。

你可能也曾試過「流水解凍法」，藉由流動的自來水沖洗解凍肉品，雖然這方法的確可行，口感也較易保住，但缺點就是解凍速度慢，而且不環保。更別提用「醋」來解凍了，嚴重影響口味。

正確的解凍方法要花很久時間，有什麼可以所短解凍時間又不影響肉質的方法呢？最好的解凍方法有3種：

微波爐是目前最簡便的方法，但有些人家裡沒有微波爐，該怎麼解凍呢？（圖／Shutterstock）

●微波爐

利用微波爐的解凍功能，也可以方便省事。通常，一般500克左右的肉，10分鐘左右就可以解凍，而微波爐設計出的「解凍」功能通常已默認低火力，不匯存在問題。若沒有「解凍」功能鍵，也可以用小火慢慢微波，根據肉塊大小決定解凍時間。

微波爐是目前最簡便的方法，但有些人家裡沒有微波爐，該怎麼解凍呢？

藉由「鋁」極強的導熱性，讓冷凍肉透過鋁的底盆不停和外界作空氣對流，可以快速解凍。（圖／Shutterstock）

●鋁盆解凍法

首先，把一個鋁盆底朝上倒扣在桌上，再把需要解凍的肉攤平在上面，接著，再把另一個鋁盆蓋住。即讓肉的兩面各貼緊鋁盆底，藉由「鋁」極強的導熱性，讓冷凍肉透過鋁的底盆不停和外界作空氣對流，可以快速解凍。但是，使用這方法時，肉的表面要平整一點，讓接觸面增加。

●鹽水法

把肉放在以灑入適當鹽巴的鹽水裡，利用鹽可降低冰點的原理，也能有效縮短解凍的時間，同時鹽水還能去除肉的腥味。在沒有鋁盆或者微波爐的前提下，泡鹽水解凍至少比用醋水或者熱水都要強。

(中時電子報)