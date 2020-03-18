韓劇《梨泰院Class》近期超夯，當中的演員也紛紛走紅，其中飾演「長家」二少爺的男星金東希，小奶狗的長相也受到不少粉絲喜愛，甚至年僅20歲。近期也有網友發現他撞臉台灣才華男星儲旭，不少網友也紛紛叫他「趕快繼承長家」。

金東希近期在《梨泰院》中走紅，過去他也曾出演過《Sky Castle天空之城》。（圖／翻攝自金東希臉書）

飾演張根秀的韓國男星金東希，因《梨泰院》受到更多關注，事實上他《A-TEEN》與《Sky Castle天空之城》，在《Sky Castle天空之城》中飾演雙胞胎兄弟的哥哥車敘俊，這個角色也是讓人印象深刻的角色，更有人說他神似演員尹施允和歌手河成雲的綜合體。

儲旭則是台灣演員及特效化妝指導、短片導演、監製，近期超夯鬼片《紅衣小女孩》、《女鬼橋》特效化妝師也是他。（圖／翻攝自儲旭臉書）

金東希如今更被網友發現和有「台版李鍾碩」之稱的男星儲旭（儲榢逸）長相神似，不少網友都叫儲旭趕快去繼承長家。他曾憑藉《麻醉風暴2》拿下第53屆電視金鐘獎最佳美術設計獎，在幕後是特效化妝的專家，近期超夯鬼片《紅衣小女孩》、《女鬼橋》特效化妝師也是他。幕前則演過《阿波菲斯》、《海霧 驚濤駭浪》，及監製《位子哲學》與製片《你好，幸福》等電視電影。

(中時電子報)