繼高雄、台南等地接連開放之後，桃園亦做出調整，正面回應飛友期待。2月27日市議會臨時會專案報告，徐玉樹、彭俊豪、牛煦庭、黃敬平等議員皆要求市府交通局召開公聽會廣納各方意見。

交通局於3月11日公聽會中原先規劃「都市計畫內正面表列、非都市計畫區域負面表列」的並陳方案，但與飛友的期待有落差。與會者皆期待以開放為原則，並提及無人機在教學、工程、新創、救災等領域多方應用，期待市府以開放心態面對科技創新；亦數度提及考照、訓練場所之需求。

牛煦庭議員表示，自己也是開拍機玩家，選舉期間以空拍的影片，喚起在地居民的認同，空拍機除了紀錄市容之外，尚有監督市政的功能，且「都市之美不亞於自然景觀」以都市計畫區分規定不符合玩家需求。且既然已經規定登記、考照，表示飛友願意負起責任，實在沒有意義再在空域上多做限制。

彭俊豪議員指出，桃園燈會也是運用空拍機讓全國看到桃園的美，且也有工程紀錄等功能，地方政府不應限制玩家飛行權；徐玉樹議員舉當初龍潭高原里民力阻建電廠為例，就是無人機的空拍留下監督關鍵影像；舒翠玲議員則表示，桃園都市計畫分界與現實有落差，恐造成管理困難。

副局長張新福則當場承諾，順應需求，桃園將改採「負面表列原則」來規劃。

3月17日桃園市議會交通局質詢上，劉慶豐局長亦再次表明桃園已改採全區負面表列之原則進行規劃，三月底前會公告相關資訊。

(中時電子報)