新冠肺炎疫情不斷蔓延，全球各國相繼頒布旅遊禁令，衝擊石油需求展望和經濟前景，引發國際原油持續探底，美國西德州期油18日跌破25美元，重挫至近18年新低水準。全球經濟前景暗淡，投資人紛紛出脫黃金換取現金，金價由紅翻黑。

高盛在報告中指出，新冠肺炎導致石油需求崩跌，並預期第二季布蘭特期油可能跌至每桶20美元價位，將寫下2002年初以來新低紀錄。高盛預估，3月底前全球石油需求可能每日減少800萬桶，2020年的石油需求每日將減少110萬桶。

美國總統川普有意推出1兆美元刺激經濟措施，一度帶動金價在18日早盤大漲逾1％，但美國救市方案仍不敵市場憂慮情緒，促使投資人出售黃金，保有最安全的資產—現金。

CMC Maekets首席市場策略師麥卡錫（Michael McCarthy）指出：「股市持續下挫便是全球信心惡化的信號，意味著更多投資人選擇囤積現金。」全球民眾逐漸預期新冠肺炎對經濟的衝擊時間可能拉長，這是讓投資人選擇保留現金的原因之一。

孟買券商Anand Rathi商品分析師崔維迪（Jigar Trivedi）指出，民眾預期經濟衰退將降臨，能源、基本金屬和貴金屬出現恐慌性賣壓。

(工商 )