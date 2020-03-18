新冠肺炎在歐洲大爆發，新北市中和區瓦磘里里長林綺芳卻揪團前往西班牙旅行，引來外界撻伐。草協聯盟發起人李正皓爆料，指出林綺芳除了未盡責替選民服務或協調，還用瘋狂檢舉開單的方式逼退傳統市場小販。

李正皓在臉書爆料說，看到這次無視疫情前往西班牙旅行，返國後卻不去檢疫旅館報到，私自返家的里長是瓦磘里長林綺芳時，他一點也不意外。因為就他所知，林綺芳是中和唯一能做到讓里民天怒人怨的里長。

李正皓表示，去年中和瓦窯里內有一個傳統市場突然受到警方強力取締，但卻不見里長來關心或協調，他再追查後發現，原來幕後的檢舉人竟然就是當地里長林綺芳。

李正皓甚至痛批，看到她此次無視疫情前往歐洲旅行，且返國後不去檢疫旅館報到，還私自回家的行為，他真的一點都不意外，因為一個連自己里民都會欺負的人，又怎麼可能會顧慮到全民或里民的防疫？

網友回應說：「再不禁止國人出國遊玩，我們的防疫人員會累垮，台灣醫療會崩！」、「中和的人應該要憤怒。」、「唉，有這種里長真的很無言。」

(中時電子報)