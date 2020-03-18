瀛海高中校長張添唐與王芊樺合影。（曹婷婷攝）

張添唐與校排百分之一的許博志、王芊樺、曾博豪（從左至右）合影。（曹婷婷攝）

大學繁星推薦放榜，台南市私立瀛海高中錄取醫科、台清交成政師等頂尖大學及國立大學人數大幅躍升，醫學系及國立大學共41人上榜，大放異彩，校排第一的王芊樺立志當科學家，面對眾多勸說她就讀醫學系聲浪中，仍不為所動，以台大化學系為第一志願並上榜，「走一條自己選擇的路，更重要！」

瀛海中學校長張添唐表示，全年級已有36％同學，藉由繁星推薦進入理想中的大學，他也一一致贈「擇其所愛」紅包鼓勵同學。張添唐表示，今年校排百分之一的3位同學，雖然分數都超過醫科門檻，但在「擇其所愛中」，各自選擇在不同領域探索貢獻社會。

校排第一的王芊樺立志當科學家，且在眾多勸說她就讀醫學系聲浪中，仍不為所動！而以台大化學系為第一志願上榜！王芊樺指出，小時侯很喜歡看書，喜歡感受書中無憂無慮世界，國中特別喜歡外國文學，高一參加科展，研究食品檢驗主題，發現化學迷人之處，面對未來究竟選擇外文系或化學系，花了整整2個月的思考，在考量滿足自己求知欲、多元發展未來以及為人類生活找出最適合發現與應用發明，最終確認處處是化學，化學是她的最愛。

也是校排百分之一而選擇第一志願錄取清大電機的曾柏豪透露，在學校上電腦課時，曾學到以程式設計電路，並應用在電路板上，開啟對該領域的熱忱，「在眼前我們擁有一切，眼前我們卻也一無所有。」曾生認為，唯有把握生命中的每一秒擇其所愛，愛其所選才是應有的信仰。

已通過臺北醫學大學第一階段的許博智表示，在高二參加醫學營隊時對該科就有極大的憧憬，醫學不僅包含人文素養，更蘊藏人體的奧秘。高三擔任安南醫院志工時，印象最深刻的是協助視障及身障患者，對比受到長照政策照顧的家人，他們能獲得陪伴及幫助，相對更少，因此立定志向朝著「家庭醫學」領域發展，希望能協助有需要的人。

(中時 )