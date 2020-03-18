國際勞工組織警告，如果世界各國政府不迅速行動保護就業，導致新型冠狀病毒疫情持續蔓延，恐怕會有超過2500萬人失去工作。

國際勞工組織週三（18日）以2008/9年全球金融危機為例子做出說明，表示如果能夠看到各國政府協調一致的應對政策，那疫情對全球就業前景的衝擊就有望顯著降低。

(中時 )