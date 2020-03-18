國際勞工組織估計 全球2500萬人因新冠失業 23:322020/03/18 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎導致多國鎖國，封城。影響所及，經濟大幅度下滑，國際勞工組織警告，如果全球不加強合作，將會有2500萬人失業。圖為土耳其清潔人員為已經停擺的大眾捷運系統消毒。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際勞工組織警告，如果世界各國政府不迅速行動保護就業，導致新型冠狀病毒疫情持續蔓延，恐怕會有超過2500萬人失去工作。 國際勞工組織週三（18日）以2008/9年全球金融危機為例子做出說明，表示如果能夠看到各國政府協調一致的應對政策，那疫情對全球就業前景的衝擊就有望顯著降低。 (中時 ) #國際勞工組織 #2500萬 #就業 #估計 #人因 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸統計局：3月經濟有明顯起色 料第二季回升 13:012020/03/16 財經 陸2月失業率升至6.2％ 統計局：就業形勢嚴峻 13:392020/03/16 財經 何智輝詐貸 更一審再判賠2500萬元 14:472020/03/17 社會 台中就業機會多 青年失業率去年創8年新低 15:232020/03/17 生活 勞工局帶頭進用高年級生 鼓勵企業雇退休再就業 16:282020/03/17 生活 協助偏鄉穩定就業 勞動部因應疫情修正多元及培力就業計畫 17:512020/03/17 財經 編輯室報告－陸抗疫 穩就業重於保增長 04:102020/03/18 產業特刊 藥廠求才若渴 20家廠商戴口罩面試中華醫大生 11:572020/03/18 生活 歐美航空客運停飛 歐洲貨運運價已漲三倍 14:412020/03/18 財經 提升就業力 中市啟聰學校新課程助學生開發職能 18:262020/03/18 生活 國際熱門新聞 公衛專家：勤洗手不摸臉 比戴口罩更重要 - 國際 驚傳槍斃首例病患！金正恩自豪「北韓0確診」遭專家狠打臉 - 國際 英國確診增至1950例 終於捨棄佛系防疫 - 國際 早說過！美CDC主管：稱「中國病毒」是錯誤的 - 國際 川普嚇到！研究：美恐有220萬人死於新冠肺炎 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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