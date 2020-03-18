國民黨主席江啟臣強力接地氣，下週一將首度邀集15縣市長會商，討論新冠肺炎紓困振興條例、國土計劃法及地制法修正等3項重大議題，凝聚共識後，全黨從黨中央、立院黨團到15縣市採齊一步調，以利修法方向，也給民眾有感的作法。對於黨中央「11人策平台」納入3 位縣市長，江啟臣昨首度證實，將優先徵詢新北、台中及高雄市長。

據悉，今天中常會，中常委、南投縣議員游顥提醒，民進黨立院黨團提出地方制度法修正案，要鄉鎮市長改官派、廢除鄉鎮市民代表選舉，在地方激起強烈反感。他建議國民黨應提出對案，在六都進行區長、區代表選舉。

江啟臣回應說，民進黨擬將鄉鎮市長改官派，在上屆立院就提過，這次再度提出，雖主要是關係非六都的縣市，國民黨仍須預為因應，須聽取15縣市長意見，國土計劃法也是如此。

他也提醒，中央通過紓困條例及方向，許多部分由縣市政府執行，現有15縣市是國民黨執政，將來執行時會產生一些問題，屆時須請立院黨團協助；若是地方自治可採行的措施，則由15縣市聯合來作，展現國民黨執政的能力及成績，「無論紓困或振興，都要給市民有感」。

文傳會主委王育敏會後指出，3項議題是要聆聽15縣市長意見，形成共識，以利提出黨的想法與助於修法，畢竟3案都涉及地方事務，實務經驗非常重要，「雖然黨過去不曾邀15縣市會商，但這是非常必要的作法」，包括紓困振興方案如何有效執行、國土計劃法修正如何提黨版、鄉鎮市長改官派如何因應。

據指出，中常委黃紹庭、呂學樟、陳宗興等都以「罷韓」提案連署的時效，有違法偷跑情形，建議黨中央可攻此點，協助高雄市長韓國瑜；中常委謝坤宏則針對中火案生煤自治條例遭宣告失效，建議江啟臣要準備任何抗爭，甚至帶隊上街頭，支援台中市長盧秀燕。

政策會執行長林為洲解釋，如何有效幫韓、盧，要配合兩位市長的動作，19日已要求交通部長林佳龍、內政部及環保署到立院報告中火案，「立院定期會還很長，黨團每星期都會『出菜』。」

對於外界關注江啟臣將成立「11人決策平台」，王育敏也證實，其中 3位縣市長代表，將優先徵詢新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜。

(中時 )