新冠肺炎疫情愈來愈險竣，第一波台灣算是守住了，因歐洲走樣的疫情，使得國內的確診病例三級跳而衝破百例，台灣面臨第二波疫情的考驗。防疫是全國民眾齊心的目標，也為今天台灣的表現感到驕傲，而這分驕傲是防疫官員、專家及媒體監督共同努力下的成果，病毒無孔不入，稍有鬆懈便會趁虛而入，任何的鞭策只為讓防疫做得更好，監督是媒體的天職，網軍帶風向不能解決問題，存在的疑慮不是不能討論，反而是有機會就要愈說愈明，才能讓台灣的防疫做得更扎實、走的更穩。

新冠肺炎疫情，疫情中心指揮官陳時中日前提到，現在還看不到盡頭，這是一場漫長的的戰役，不僅是防疫官員，對台灣民眾內心也是感到同等的壓力，防疫政策、做法每天都在改變，是民眾關注的焦點。

然而防疫也需要民眾的全力配合，任何疫情資訊透明、讓民眾安全，至為重要，這也是媒體居中扮演的角色，當對疫情有疑慮時，透過對話來取得溝通，任何問題都能開放來坦然面對，面對疫情愈來愈緊繃，火氣在所難免，但愈是誤解，愈是要說清楚，尤其在疫情大幅上揚時，任何一個說明環節，都可避免日後不必要出現的意外狀況。

最近大家以順時中、逆時中來形容對防疫政策的配合度及方向，防疫固然是民氣可用，但不能只靠網軍帶風向往造神傾斜，媒體有職責點出不足之處，只是忠言逆耳，有些網軍不愛聽可以理解，在網路上敲鍵盤，可以為疫情發聲，也可以做為詆毀的工具，謾罵、攻訐、肉搜、語言霸凌，只會讓社會內耗、向下沈淪，不會讓防疫做的更好，反而變成為防疫的大石頭。

(中時 )