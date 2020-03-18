台中市都發局長黃文彬的兒子18日自美國返回台灣，傳出身體不適情況，醫院以其有出國旅遊史，提高警覺，要求直接收容觀察3天並進行檢驗，黃文彬表示，兒子沒有發燒，自己也未與兒子有任何接觸。新聞局長黃國瑋說，黃文彬防疫意識相當高，成為六都首個「居家自主健康管理」的局長，請外界無須過度揣測。

黃文彬兒子在美國求學，因疫情因素，學校關閉並告知學生返家後，透過線上課程學習即可，所以黃文彬兒子自17日早晨從美國返台，全程都戴口罩，返回家中休息，直至當日晚間10點以後，父子倆才見到面。

黃文彬表示，兩人均佩戴口罩，且保持1公尺以上間隔距離，兒子防疫概念很好，回到家中後幾乎待在房間沒有外出，也想保護家人，後來因時差問題，早早就入眠。

今天早上黃文彬兒子自覺喉嚨有痰，為慎重起見，趕緊到醫院檢查，醫院確認體溫36.5度，並未發燒，醫院詢問其出國史後，立即提高警覺，直接收容觀察並檢驗。

黃國瑋說，黃文彬今天得知兒子在醫院收容治療後，立即請假補休，返家自主健康管理，且公務全程皆有佩戴口罩，回到家中還運用遠端視訊來處理線上課程、業務、公文等工作，開始14天的「居家辦公」，防疫確認健康無虞，才會返回市府上班。

(中時 )