台灣去年有7萬多名海外留學生是否回台問題，指揮中心疫情監測組長、疾管署長周志浩表示，搭飛機不見得安全，希望這些留學生盡可能留在當地。資深媒體人趙少康氣憤拍桌說，「什麼政府嘛！」

名嘴尹乃菁在《少康戰情室》中表示，疾管署長周志浩叫海外留學生大家不要回來了，留在那邊，真的是一個非常糟糕的一個決策。留學生坐飛機回國感染風險大，可是留在當地，學校都停課了，他們被趕出宿舍，都沒地方住了。當地本國學生還可以回到家視訊，那台灣留學生要去住哪裡？他們是學生，也不是商業人士或在那邊工作，他們的保險、各種生活品質都是比大家差的，所以如果一旦有病的話，怎麼去求救。

尹乃菁直言，我們政府的思維有問題，現在已經有好多的學生回來了，說請政府幫我們解決問題，網路上第一種聲音就說，這些小孩都被慣壞了，你們要自己想辦法啊，怎麼什麼事情都叫政府負責。尹乃菁不滿說，政府當然要負責，德國都出動包機接回僑民了。

趙少康氣憤表示，政府現在應該加強，請華航、長榮儘量跟當地政府協商，我們要把人接回，即使不成，當地國不同意是另一回事，但不能說都不要回來了，你們通通在當地啦，自生自滅好了啊，自己躲起來、自己做好防疫工作。講到這裡，趙少康憤怒拍桌說：「什麼政府嘛！」

(中時電子報)