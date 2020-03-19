確診案例破百 民眾搶物資 量販：傍晚湧入人潮 00:392020/03/19 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣確診案例破百，民眾人心惶惶、搶購物資，量販店表示，傍晚湧入人潮，搶購泡麵、罐頭、衛生紙，尤其人口眾多的新莊、蘆洲、板橋以及台北三民等分店，由於來不及補貨，才造成架上空蕩蕩的景象。 家樂福表示，新冠肺炎確診案例破百，傍晚下班人潮湧入，營業額比平日多了3、4成，北部反映最快，南部則還沒出現這般景象，至於愛買表示，沒有外傳這麼誇張。 不過，網購民生物資的量，愛買表示，往常每天約4、5千張單，今天暴增至一萬多單。 (中時 ) #物資 #人潮 #案例 #景象 #愛買 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國新冠肺炎確診增至8320例 82人死亡 11:002020/03/17 國際 愛買量販宣布 3／18起開賣台酒75％酒精 15:342020/03/17 財經 酒精不怕買不到 全聯、愛買明有新貨到 00:092020/03/18 消費 隔離病房最大量 超過2萬床 04:102020/03/18 生活新聞 短評／陳時中玻璃心 04:102020/03/18 時論廣場 防疫物資再增酒精 不當行為最高關5年 15:182020/03/18 生活 愛買上億元振興方案 家電、3C滿5000送500 15:562020/03/18 消費 調查局查囤積民生物資 受理59件 17:172020/03/18 社會 法國確診案例逾6600 總統馬克宏下令封城關邊境 21:182020/03/18 國際 確診破100例！超市衛生紙被搶空 蔬菜、麵條也清光 00:072020/03/19 生活 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 台積電殺超慘能接？驚！他曝半導體警訊 - 財經 確診案例破百 民眾搶物資 量販：人潮多3、4成 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 最亮眼政績崩壞！ 川普上任以來美股漲幅幾乎全吐回 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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