台灣確診案例破百，民眾人心惶惶、搶購物資，量販店表示，傍晚湧入人潮，搶購泡麵、罐頭、衛生紙，尤其人口眾多的新莊、蘆洲、板橋以及台北三民等分店，由於來不及補貨，才造成架上空蕩蕩的景象。

家樂福表示，新冠肺炎確診案例破百，傍晚下班人潮湧入，營業額比平日多了3、4成，北部反映最快，南部則還沒出現這般景象，至於愛買表示，沒有外傳這麼誇張。

不過，網購民生物資的量，愛買表示，往常每天約4、5千張單，今天暴增至一萬多單。

(中時 )