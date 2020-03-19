對沖基金的大佬索羅斯說過:如果「資產價格」存在泡沫,那麼就表示,這個價格還有下跌的空間。

這幾周來，美股引爆各國股市的末日級崩跌走勢，等於是在替索羅斯的這句名言，做出實質面的應驗。

說真的，我在2016年的商周專欄文章裡，就發誓要賣掉手上價值五千萬元的房子。

因為，我知道自從2009年FED開始印鈔救市，同時不停擴大資產負債表的下場，就是會把市場上的資產價格墊高，當價格被源源不絕的熱錢墊高到某個位階，資產就已經出現泡沫現象了。

圖文/狄驤提供

因此，我又繼續寫了好幾篇文章，勸大家要小心資產泡沫的魔咒。

2019年我在商周寫另一篇專欄，又苦口婆心地提出忠告，要大家別把血汗錢拿去買房子，因為，那時台灣房市出已現「零首付」現象。

文中我提到，我的一位香港老友，在我跟他談到台灣也出現「零首付」和「零元購屋」時，讓他回想到1997年，香港特首董建華推出的「8萬5」慘案。

圖文/狄驤提供

當時，因為香港的房價被炒到天價高，剛上任的董建華為了打壓房價，突然宣佈推出「8萬5」的房屋政策。

這個政策的大意是，他上任後，計劃在香港每年要興建8萬5千間以上的公宅，讓大家都買得起房，10年內要讓全港7成以上居民都擁有自住宅。

當時，香港全年的推案量也不過2千間。他這個政策一公佈，香港的房地產一夕崩盤。

就這樣，許許多多把存了好幾年血汗錢當頭期款，再透過銀行貸款買了房子的薪水族，一夕間就成為「零下資產」的欠款戶。

由於當時房市急崩超跌3成以上，這也讓他們的房子價值，跟著跌破了自備款的位階。

例如，當初他們認為自己房子有1千萬價值，用這個價值向銀行抵押貸款了8百萬，沒想到才一夜之間，他們房子價值只剩7百萬，這也等於他們還倒欠銀行1百萬。

那時，幾十萬人就因為還不出這個價差，只能被宣佈破產，被趕出自己的房子。

可想而知，那時候多少人無法接受這個事實，輕生尋短？有多少家庭，老老小小的全露宿街頭？

儘管香港那次的房價崩盤，不是因為金融風暴或景氣大蕭條，但資產泡沫破裂的殺傷力是一樣的。

然而，2019年除了我不停寫文章示警外，國際許多投行或大師級的專家，也預言資產泡沫突然破裂的金融風暴，隨時可能發生。

但2019年熱錢繼續堆高股市位階，沒有系統性風暴發生，不少讀者或網友都嗆說，他們不相信會有金融風暴這件事。

老實說，當FED和各國央行，繼續降息和印鈔提供熱錢入市的循環沒有結束前，股市何時會被打回原形，沒有人知道。

儘管市場上潛伏那麼多隻黑天鵝，到底是哪一隻會戳破泡沫，引爆連環奪命崩跌行情，也沒有人預料得到。

尤其，連地球上最強的川普投顧，也萬萬沒想到，這幾周引爆美股出現末日級崩跌走勢的，竟然是他從不在意的武漢疫情。

說真的，我也沒預料到，那隻嘴巴上咬著針的黑天鵝，會是武漢疫情。

然而，不管是戳破泡沫的是誰，誠如索羅斯說的，如果沒有泡沫，再多的針和黑天鵝，也不會讓合理的資產價格做大幅的下修。

資產泡沫如業報，不是不報，只是時候未到。

或許這幾周美股崩跌行情，只等一個解藥出現或疫情受到控制的好消息，就能起死回生，再來個產業全面復工好消息，又開始返老還童。

但我認為，資產泡沫破裂的走勢已然成形。

接下來，就算市場因為好的消息面，出現強力反彈或走回多頭主軸，但由於全球幾乎都已陷入零利率區間，印鈔也起不了救市作用，只要再來個風吹草動，或是擦槍走火，資產泡沫再次破裂的戲碼還是會上演。

因為，泡沫破裂的走勢，不會只有幾天就結束，他的「骨牌效應」和「趨勢驅力」一旦形成，就會像千萬台火車頭，拉著投資人的恐慌排山倒海下殺，任誰都擋不了，千萬別小看這種趨勢的力量。

如果你懂總體經濟的原理和指標，你就會在2016年時，就看懂我的文章在說什麼，你就不會去買那些價格被墊高的房子或股票，而不是等到現在開始進入資產泡沫破裂期時，才來失眠和搥胸口悔恨。

總之，當資本市場和實體經濟的乖離過大時，災難的嫩芽已開始茁壯。

十幾年來，資本市場透過降息印鈔積累的共業能量，不會就只用幾周，這麼快就讓全部罪業被消除。

切記，當「假資產」開始卸妝時，股票崩跌只是第一波。

如果疫情和景氣沒有快速起生回生，接下來的第二波就是信貸泡沫，第三波就是房地產，這個吸取更多人血汗錢和貸款額度的大泡沫。

話說回來，目前全球股市和經濟，都不算真的進入景氣蕭條的主軸，但也已經在懸崖的邊緣，可能再退一步或是幾公尺，就會墜入萬物崩跌的深淵。

那麼，接下來我們要如何判斷，這波疫情利空，是否真會把全球經濟推入萬丈深淵呢？

如果這種各類資產泡沫，像骨牌一樣接力破裂的風暴真的來襲，我們該怎麼辦呢？

其實，這波疫情是否引發經濟大蕭條，接下來就必須緊盯二個指標。

再者，資產泡沫的破裂，如真的像骨牌一樣接力來襲，你想要安然度過這個世紀風暴，也有二個策略可以用。

這些答案，我都會在下期的【超深Ｖ周報】中，和大家分享我的觀點和推演，有興趣的朋友，千萬不要錯過。

※本文由狄驤授權轉載，原文刊於PressPlay

***免責聲明：本文內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧***

【延伸閱讀】

(中時電子報)