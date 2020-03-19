紐約州疫情告急，州長古莫接受節目專訪，說明紐約醫療資源現況，指出州內病床數遠遠不足。

美國紐約州新冠肺炎病例數激增，17日單日新增約700例，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）警告，疫情還沒完，45天內才會達到高峰，但是令人擔憂的是，州內病床數嚴重不足，至少還缺上萬張病床，醫療體系無法應付，他公開呼籲聯邦政府要有所作為，並且表示已致函美國總統川普請求協助。

紐約新冠肺炎疫情告急，州長古莫接受節目專訪，說明州內醫療資源匱乏情形，呼籲聯邦政府挺身而出，有所作為。

綜合美國媒體CNBC、《國會山莊報》（The Hill）報導，紐約州17日激增約700例新冠肺炎確診病例，使得州內確診數來到約1,700例，16日總病例數還僅有950例。此外，死亡數從7人增加至12人。

紐約州確診人數幾乎一夜翻倍，紐約州長古莫警告，隨著病毒檢測結果陸續出爐，他預期後續會有更多病例出現，疫情45天內才會達到高峰。

令人擔憂的是，紐約州病床數嚴重不足，古莫說，約19%的患者會收治醫院治療，目前州內一共有53,000張普通病床、3,000張加護病房，不過衛生人員預估，屆時紐約州至少需要55,000張普通病床，以及18,600至37,200張加護病床，現有病床數遠遠不夠，古莫在電視新聞節目上坦承，屆時確診人數將癱瘓紐約州醫療系統。

古莫說，病例爆發之初，就已經預見病床會不夠的問題，現階段首要目標是減緩病毒擴散的速度，以避免激增病例癱瘓州立醫療體系，他說紐約疫情已經進入全新階段，這不是紐約州可以靠一己之力就拿下勝利的戰爭，他表示已經和鄰近州政府合作，同時也已致函川普請求幫忙，要求川普讓美國陸軍工兵署（US Army Corps of Engineers）進駐紐約州，協助建立臨時醫療中心，更呼籲聯邦政府要有所作為。

古莫15日曾在《紐約時報》（New York Times）投書，呼籲川普動員美國陸軍工兵，協助將軍事基地、大學宿舍改造為臨時醫療中心，增加床位。

(中時電子報)