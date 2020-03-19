新冠肺炎疫情全球延燒，雖然疫情在陸已有減緩，但近期在歐美地區已成最新的重災區。不過專家警告，印度將成為另一個疫情大爆點，且先前大陸成功顯示成效的隔離措施，在全世界人口第二大的國家，恐怕行不通。

《南華早報》指出，目前印度只有137確診病例、3死，並藉由封鎖邊境並對旅客嚴格檢查，以防範病毒入侵，而印度最高醫學機構「印度醫學研究理事會」（Indian Council of Medical Research）也宣布正在加速檢測能力，從現在每日500份增加至8000份， 總幹事巴爾格娃（Balram Bhargava）也堅稱目前「沒有證據」顯示新冠病毒在印度有社區傳播的現象。

不過專家表示，這對有13億人口的印度而言，要防範病毒入侵仍是不足的，且擴大檢測與保持社會距離等措施，對於公共衛生基礎已不穩且高度人口密集的部分城市，恐怕行不通。

雖然相對於中日韓等亞太國家，印度疫情稍緩，但「印度醫學研究理事會」病毒學高級研究中心（Indian Council for Medical Research’s Centre for Advanced Research in Virology）前主管雅各布（Dr. T. Jacob John）透露，「它們不了解，疫情恐像雪崩式的爆發；每一周過去，雪球將越滾越大」。

報導指出，其中最為矚目的是馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）該邦不僅是印度都市會最高的城市，也是金融重鎮孟買的所在地。目前傳出39人一次遭感染新冠病毒，為人數最多的一起，讓當地政府也於16日起實際進入封城，關閉公共場所、要求公務員與一般公司確保其半數員工在家上班。

此外，高度人口密集也是印度防疫一大挑戰，將近每420人必須擠在一平方公里內生活，而大陸僅為148人。多數城市擠滿了貧民窟與低收入戶，艱難的生活條件讓防疫更加困難。印度公共衛生基金會主席、哈佛公共衛生學院兼任教授的瑞迪（Dr K. Srinath Reddy）表示，相較於南韓有能力測試無症狀的人民，印度的人口讓檢測極度困難。

瑞迪進一步指出，對在疫情爆發時保持社會距離，只有對都市內的中產階級有效，但對都市內貧民、或者要很難找到適當住所的偏鄉地區成效不大，畢竟他們必須在一定區域內集體勞動，不可能要求其保持社會距離。

(中時電子報)