新冠肺炎疫情全球延燒,雖然疫情在陸已有減緩,但近期在歐美地區已成最新的重災區。不過專家警告,印度將成為另一個疫情大爆點,且先前大陸成功顯示成效的隔離措施,在全世界人口第二大的國家,恐怕行不通。

《南華早報》指出,目前印度只有137確診病例、3死,並藉由封鎖邊境並對旅客嚴格檢查,以防範病毒入侵,而印度最高醫學機構「印度醫學研究理事會」(Indian Council of Medical Research)也宣布正在加速檢測能力,從現在每日500份增加至8000份, 總幹事巴爾格娃(Balram Bhargava)也堅稱目前「沒有證據」顯示新冠病毒在印度有社區傳播的現象。

不過專家表示,這對有13億人口的印度而言,要防範病毒入侵仍是不足的,且擴大檢測與保持社會距離等措施,對於公共衛生基礎已不穩且高度人口密集的部分城市,恐怕行不通。

雖然相對於中日韓等亞太國家,印度疫情稍緩,但「印度醫學研究理事會」病毒學高級研究中心(Indian Council for Medical Research’s Centre for Advanced Research in Virology)前主管雅各布(Dr. T. Jacob John)透露,「它們不了解,疫情恐像雪崩式的爆發;每一周過去,雪球將越滾越大」。

報導指出,其中最為矚目的是馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)該邦不僅是印度都市會最高的城市,也是金融重鎮孟買的所在地。目前傳出39人一次遭感染新冠病毒,為人數最多的一起,讓當地政府也於16日起實際進入封城,關閉公共場所、要求公務員與一般公司確保其半數員工在家上班。

此外,高度人口密集也是印度防疫一大挑戰,將近每420人必須擠在一平方公里內生活,而大陸僅為148人。多數城市擠滿了貧民窟與低收入戶,艱難的生活條件讓防疫更加困難。印度公共衛生基金會主席、哈佛公共衛生學院兼任教授的瑞迪(Dr K. Srinath Reddy)表示,相較於南韓有能力測試無症狀的人民,印度的人口讓檢測極度困難。

瑞迪進一步指出,對在疫情爆發時保持社會距離,只有對都市內的中產階級有效,但對都市內貧民、或者要很難找到適當住所的偏鄉地區成效不大,畢竟他們必須在一定區域內集體勞動,不可能要求其保持社會距離。

(中時電子報)