新冠肺炎

在投身廣告業超過30年後，羅瑞塔和羅狄以旅遊來慶祝退休。他們2月4日從佛州奧蘭多（Orlando）的家啟程前往菲律賓。

據《洛杉磯時報》（L.A. Times）報導，途中他們去了泰國，還去了韓國首爾。3月8日那天，他們飛抵加州洛杉磯國際機場，打算去羅狄的姊姊家待兩晚，10日再回佛羅里達。但在官僚制度下，接下來是一連串的夢魘，讓他們的人生與家人深受打擊。

68歲的羅瑞塔患過乳癌，又有糖尿病，經過長途旅行後，她簡直筋疲力盡。返美後，夫妻倆想要好好休息，並調整時差。但到了3月9日，他們的子女始終連絡不上爸媽。

在佛州家裡的兒子雷姆說，後來他接獲父親的簡訊，得知母親沒了脈搏。事實上，羅狄當時以口對口人工呼吸，為她進行復甦術，拚命想救牽手45年的老妻。接著打電話給911叫救護車，將她緊急送醫。

He gave his wife CPR as she died after contracting coronavirus. Officials won't test him https://t.co/jg22WlLN6Z — Alex Wigglesworth (@phila_lex) March 17, 2020

然而，羅瑞塔到了醫院後已沒有反應，但仍有微弱的脈搏。醫院工作人員為她插管，並給她服藥，以保持心跳，但期間她4度停止心跳。接著院方將她隔離，在洛杉磯郡衛生局（Los Angeles County Department of Public Health）點頭下，為她進行了新冠肺炎檢測。但她撐到10日凌晨2:57就過世了。第二天官員才告訴她家人，羅瑞塔新冠肺炎確診，也成為洛杉磯的首宗病例。

但令他們一家震驚的是，洛杉磯郡衛生局並不建議72歲的羅狄接受檢測。3月9日那天，他到醫院接受隔離，但院方問了一些問題，就讓他出院了。縱使羅瑞塔的新冠肺炎檢測呈陽性，但局裡的醫生說，光是和確診病患有密切接觸還不夠，他自己得要出現症狀，才符合檢測資格。

雷姆說，令他們感到身心俱疲的，就是家人想盡辦法，只是要讓他接受適當的檢測。不過，當局只下令，要他在姊姊家自我隔離14天，並告訴他家人等待並觀察，看他是否有生病。

「我不能等，」女兒羅葳娜說，「我不能在一星期裡失去爸媽。」不過當局仍堅持，任何人只要和確診患者有過密切接觸，並出現任何呼吸道病狀，就會給予檢測。

(中時電子報)