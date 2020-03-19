烏山頭水庫風景區的南洋櫻正盛開。（劉秀芬攝）

烏山頭水庫風景區舊送水口前的花旗木正盛開。（劉秀芬攝）

烏山頭水庫風景區的南洋櫻正盛開。（劉秀芬攝）

新冠肺炎疫情持續加溫，嘉南農田水利會為了鼓勵民眾外出曬曬太陽，烏山頭水庫風景區門票60元優惠延至4月底，4月2日~4月5日兒童清明連假期間，兒童免費入園；此外，為感謝醫護人員防疫辛勞，醫護只要出示識別證件，也可免費入園。

現正值春暖花開，烏山頭水庫風景區的南洋櫻、花旗木正盛開，為邀民眾多出來走走踏青，烏山頭水庫風景區推出第二波門票優惠活動，一起與國人攜手對抗這波新冠狀病毒疫情，自3月30日起至4月30日期間，烏山頭水庫風景區除了僅收60元門票，還免收停車費外。

另為了感謝醫護人員的辛勞，提供醫護人員更多正向的力量，一起攜手對抗疫情，4月2日~5日兒童清明連假期間再推出多項優惠活動。連假期間護士、醫生、醫護志工等醫護人員，只要出示識別證件（醫護證件、醫院員工證、醫院志工證等），即可免費入園。

此外，兒童清明連假期間，12歲（含）以下之兒童免費入園；其他購買門票入園者，滿150元即送太陽能船票1張，滿300元送2張太陽能船票，送完為止。遊客凡購買門票即送集章卡1張，集滿章可獲精美禮物1份。

另因疫情日趨嚴重，烏山頭水庫百周年歷史文化巡禮所有活動將先取消，參加3月21與28活動的民眾可打電話至06-6982103、06-6986388詢問退費方式。

(中時 )