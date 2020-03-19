為了救台股，主管機關鼓勵任何刺激股價上漲的方案，包括庫藏股。今天財經報紙頭版頭條:庫藏股護盤啟動，2天17家。不只是國安基金待命，也希望公司買回自家股票。

公司的錢不是公司的錢，現金太多不如現金減資，縮小股本提高淨值，EPS提高，更符合股東的利益。股票價值市場決定，喊話股價委屈的老闆，請用自己的錢買，別誤導散戶，別動公司現金。

庫藏股，買到誰的股票?

很多公司在股票變成壁紙前大買庫藏股，替大股東解套，或透過庫藏股掏空公司資金。三采建設、仕欽、勝華都是如此。沒聽過?因為都下市了。

能影響股價漲跌的，除了主力就是大股東。公司資產、訂單，大股東一目了然，行情走空騙不到散戶買股票又想抽回資金時，幸好公司有現金。

國巨摘掉千金頭冠，107年7/17宣布買庫藏股，股價965元。庫藏股是買盤，融資增加也是買盤，公司買散戶也買，股價從965元跌到240.5元，買完庫藏股，股價一落千丈，公司、散戶買到誰的股票?換個方式問，誰有那麼多股票可以賣?

100年7/16宏達電宣佈買回庫藏股，股價943元。今天收26.95元。

視庫藏股為利多等同釋放錯誤訊息。

公司以庫藏股名義買900元的國巨、宏達電完全違背股東利益。真正物超所值，沒人會大張旗鼓。

(本文作者為中華財經台分析師王文良)

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(中時電子報)