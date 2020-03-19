儘管台積電今（19日）除息2.5元，短線股價跌幅達23.4％，但不敵市場空頭氣盛，昨股價再度重挫8元，收在260元波段新低。近期市場傳出台積電股價已超跌的聲音，不過外資最新報告指出，疫情若引發經濟衰退，半導體獲利將暴減70%，對台積電無疑是大危機。

新冠肺炎疫情持續延燒，標普首席經濟學家Paul Gruenwald預估，今年全球經濟成長率可能降至1.0％至1.5％區間，且下探的風險仍未減緩。

受到歐美疫情升溫影響， 財經網站霸榮（Barron's）引述花旗分析師 Christopher Danely最新研究報告指出，目前多數企業受到嚴重衝擊，現在就可假設經濟即將陷入衰退。

Danely表示，攤開2008年至2019年經濟低迷的資料來看，半導體業平均獲利狂降70%，部分甚至高達100%。

他進一步分析，以往不景氣時，美光和超微半導體通常是重災區，但美光在DRAM市場具有壟斷優勢，這次應該不像過去摔得那麼重；據歷史經驗，晶片股的賽靈思和高通獲利衰退幅度相對較輕，但他警告，高通可能因手機銷量下滑而大傷。

外資對半導體獲利示警，台股的護國神山台積電也不可掉以輕心，台積電已連續10天遭外資倒貨，昨賣超高達32,425張，終場股價大跌8元（或3％），收在260元，今將除息2.5元，由於目前盤勢不利多方，對台積電和大盤都是嚴峻考驗。

(中時電子報)