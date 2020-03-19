受到新冠肺炎疫情以及國際油價暴殺衝擊，全球股市陷入災難，美國50州加上華盛頓特區也全數出現確診病例，川普政府緊急在周二(17日)祭出8,500億美元緊急紓困案，試圖拯救美股崩跌頹勢，然而，道瓊指數18日早盤還是大跌逾1300點，盤中跌破2萬大關，也把川普上任以來的漲幅幾乎吐回。

美國總統川普向來將美股視為上任以來最大政績，這也成為川普競選總統連任之路上的金字招牌，去年Bespoke Investment Group數據顯示，截至2019年底，川普任內平均美股漲幅創下歷任美國總統最佳紀錄，這歸功於川普上任以來的減稅措施，雖然當中陸美貿易戰開打，以及美國聯準會(Fed)2018年10月升息，導致美股一度出現大幅修正，但在雙方持續進行貿易談判並繳出成績，不斷推升美股持續上漲，甚至屢創新高紀錄。

就在2月，川普也才聲稱在自己任內，美股的漲幅已經達到58%，標普500指數也在2月19日寫下歷史高點，但也隨著疫情在美國各地爆發開始崩跌，道瓊指數甚至在周一重挫2352點，創下1987年秋季黑色星期一以來最大單日跌幅。這也讓川普所締造的美股漲幅神話崩壞，甚至遠輸川普最常拿來比較的美國前總統歐巴馬的表現，連1970 年代末面對停滯性通膨的美國卡特總統任內還要來得低。

以川普就職日前一日2017年1月19日收盤價來看，道瓊指數‭19,732.4‬點，18日早盤最低點來到19,804.97點，漲幅幾乎吐回；標普500指數當日收盤價‭2,263.69‬‬點，18日早盤最低點2,367.2點，這3年半漲幅已所剩無幾；那斯達克指數當日‭5,540.08‬點，18日早盤最低點6,902.32點，仍有24.58%漲幅。

(中時電子報)