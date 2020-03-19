全聯文湖店衛生紙、快煮麵條、蔬菜貨架幾乎被清光。（郭家崴攝）

全聯文湖店衛生紙、快煮麵條、蔬菜貨架幾乎被清光。（郭家崴攝）

家樂福至今晚10時前仍有不少人搶購民生物資。（家樂福提供）

家樂福至今晚10時前仍有不少人搶購民生物資。（家樂福提供）

新冠肺炎今（18日）有100例確診，量販、超市今晚人潮明顯較平日多，家樂福表示疫情爆發以來民眾搶購米、泡麵、衛生紙、罐頭、冷凍／冷藏商品，今晚至22時前持續有購買人潮；全聯有部分門市蔬菜、衛生紙、快煮麵條貨架幾乎被清光，顯見1天暴增23例讓不少人擔憂。

愛買表示，民眾防疫在家煮比例增加，近7日米、油、罐頭、泡麵、餅乾、家庭清潔、生鮮等銷量增加，平均增逾1成；愛買線上購物昨（17日）業績較上周成長5成，預計今日會成長更多。

(中時 )