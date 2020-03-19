確診破100例！超市衛生紙被搶空 蔬菜、麵條也清光 00:072020/03/19 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全聯文湖店衛生紙、快煮麵條、蔬菜貨架幾乎被清光。（郭家崴攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全聯文湖店衛生紙、快煮麵條、蔬菜貨架幾乎被清光。（郭家崴攝） 全聯文湖店衛生紙、快煮麵條、蔬菜貨架幾乎被清光。（郭家崴攝） 家樂福至今晚10時前仍有不少人搶購民生物資。（家樂福提供） 家樂福至今晚10時前仍有不少人搶購民生物資。（家樂福提供） 新冠肺炎今（18日）有100例確診，量販、超市今晚人潮明顯較平日多，家樂福表示疫情爆發以來民眾搶購米、泡麵、衛生紙、罐頭、冷凍／冷藏商品，今晚至22時前持續有購買人潮；全聯有部分門市蔬菜、衛生紙、快煮麵條貨架幾乎被清光，顯見1天暴增23例讓不少人擔憂。 愛買表示，民眾防疫在家煮比例增加，近7日米、油、罐頭、泡麵、餅乾、家庭清潔、生鮮等銷量增加，平均增逾1成；愛買線上購物昨（17日）業績較上周成長5成，預計今日會成長更多。 (中時 ) #衛生紙 #搶購 #愛買 #人潮 #泡麵 #新冠肺炎 #確診 # 蔬菜 #麵條 也許您會感興趣 推薦閱讀 39日神話破功！澳門新增境外移入確診…班機座位曝光 11:242020/03/16 國際 英國衛生紙之亂！男子搶到「最後2串」衛生紙 一出店門口就被搶 21:252020/03/16 國際 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 愛買量販宣布 3／18起開賣台酒75％酒精 15:342020/03/17 財經 隔離病房最大量 超過2萬床 04:102020/03/18 生活新聞 短評／陳時中玻璃心 04:102020/03/18 時論廣場 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 生活熱門新聞 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 陳時中：歐洲防疫以驚人速度崩盤...難以想像 - 生活 15人土耳其團13人確診 網曝剩下2人心聲 - 生活 確診破100例！超市衛生紙被搶空 蔬菜、麵條也清光 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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