政府在3月12日推出的「口罩實名制2.0」新增線上預購通路，批繳費期間為3月19日至21日間，對此財金公司宣布，已協調各金融機構並達成共識，在各金融體系攜手通力合作之下，轉帳買口罩將通通「免手續費」，不論是ATM轉帳、信用卡付款、或「台灣Pay」付款，通通免手續費，此外銀行還會加碼紅利積點、現金回饋等優惠。

政府為了改善口罩分配的問題，並解決上班族、學生沒時間排隊買口罩的困擾，推出了「口罩實名制2.0」，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或藉由「健保快易通行動APP」進行認證預購，成功預購者可於繳費期限(首批繳費期間為3月19日至21日間)以實體、網路ATM或行動銀行轉帳、或信用卡線上付款等方式繳費，完成付款後，於指定期間內至超商領取口罩。

對此財金公司指出，對於ATM轉帳付款機制，原規劃仿繳稅歸戶付款，但由於民眾使用「健保快易通APP」預購踴躍，考量民眾有使用「單一金融帳號支付多位親友口罩費用」的需求，於是財金公司緊急協調推出「口罩實名制2.0」ATM轉帳付款「免手續費」措施，獲得全體金融機構的支持。

財金公司率各銀行推出的免手續費措施，亦特別區隔ATM小額轉帳，不與原本ATM小額轉帳的每日每帳戶第一筆免收跨行手續費的交易併計，財金公司亦特別指出，為此，臺灣銀行、合作金庫銀行、第一銀行、國泰世華銀行、台新銀行、中國信託銀行、及中華郵政等機構更主動積極擴充設備、調整系統，大力支持防疫。

財金公司也進而指出，顧及金融機構佈建與維運實體ATM成本高昂，財金公司亦特別提撥專款補貼實體ATM 設機行。對此財金公司亦特別提醒，首波「口罩實名制2.0」付款在3月19日至3月21日三天期間，全台有3萬餘台ATM可供轉帳，民眾可就近選擇，並避開尖峰時段，大約每日11：00～14：00及17：00～20：00兩大時段，以免除排隊等候的時間。不過比起ATM，財金公司更推薦可以「免出門」的各大金融機構的網路銀行、行動銀行、以及「台灣Pay」轉帳付款，且強調手機轉帳目前最為方便。

(工商 )