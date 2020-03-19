Donovan Mitchell says he doesn’t have any clear coronavirus symptoms and feels like he could play in a 7-game series tomorrow:



“If it wasn’t public knowledge that I was sick, you wouldn’t know it. And that’s the scariest part of this virus.”



(via @GMA)pic.twitter.com/2IUq1SRW6Q — Bleacher Report (@BleacherReport) March 16, 2020

新冠肺炎延燒，疫情燒進歐美，籃球殿堂NBA也淪陷，目前有7位球員確診，當中不乏如籃網小前鋒杜蘭特(Kevin Durant)與爵士後衛米契爾(Donovan Mitchell)這樣的明星球員。米契爾在接受電視台視訊訪問時，也透露了新冠肺炎最可怕的地方。

主持人羅蘋問到「你要給大家的訊息是什麼」，米契爾表示自己沒有任何症狀與病徵，要不是大家都知道他生病了，他還可以走在大街上，而沒有任何人會察覺到，這是這次病毒最可怕的部分。

米契爾說：「也許你看起來氣色不錯，沒有生病，但你根本不記得你曾和誰交談過，也不知道會把什麼東西帶回家」。

NBA在上週因爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)確診後，聯盟隨即宣布剩餘賽事凍結，無限期停賽。當晚戈貝爾隊友米契爾也宣布檢驗結果為陽性。緊接著隔了兩天後，活塞中鋒伍德(Christian Wood)也確診新冠肺炎，成為NBA第3名確診者，昨天(18日)又加上KD在內的四名籃網球員確診，一共7名球員確診，讓NBA更是雪上加霜，短期內復工已是不可能之事，也導致NBA損失將近1兆台幣以上。

(中時電子報)