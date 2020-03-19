超狂而且還是電動車！東莞大街上日前出現吸睛卻驚險的一幕，一名男子騎著電動車，同時載著5名穿著短褲的妙齡女子在路上行駛，影片曝光後引發網友熱議。

1人站車頭，1人坐在前車座，3人擠在後車座，再加上騎車的男子，這台電動摩托車載著6人在下班高峰期高調的在路上行駛，當時車流量超大讓看到的人都為他們捏把冷汗。

看看新聞報導，警方獲報後，東莞市交警支隊迅速會同橫瀝分局取證調查，于當晚20時35分在橫瀝鎮某工業區的一間米粉店內發現其中4名女乘客，並馬上對4人進行傳喚取證，當天稍晚也在速食店門前將羅姓機車駕駛及另1名女乘客帶回警局。

羅姓司機向警方供稱，自己在一家飲料店喝東西時，這5個女子硬要讓他載她們5人去取東西，而且是她們5人跳上車，他被迫「無奈」才答應送她們！目前，羅男與5名女乘客都已被警方帶回警局，該案件正在進一步處理中。

(中時電子報)