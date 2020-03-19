國民黨中常會昨定調改革委員會將在3月底前成立，5月22日提出改革結論，屆時到各縣市與地方溝通，希望有共識的部分能在全代會順利通過，另昨天中常會也首次視訊，文傳會主委王育敏說，經營自媒體與加速落實數位化都是未來推動重點。至於財務狀況，行管會主委邱大展坦言，「今年9月後會很辛苦」，日後要貫徹黨公職募款責任額。

敗選後的國民黨，盼真切推動改革，智庫歷經1個多月諮詢，昨到中常會上意見報告，並拍板改革委員會將在3月底前正式啟動，由主席聘任相關委員，4月24日前各組召開會議，5月1日前完成分組報告撰寫，之後交由改革委員會討論，5月22日提出書面建議。

文傳會主委王育敏說，結論出爐後，黨中央會到各縣市與地方溝通，希望有共識的部分能在全代會順利通過。祕書長李乾龍表示，國民黨將進行黨籍總檢討，同時配合數位化進行黨籍管理；他也會在10天內走訪21縣市黨部及主委人事，由主委籌措薪水，黨工不必擔心3月後沒收入。

據悉，行管會主委邱大展會中指出，國民黨目前負債、黨工退休金及遭追徵等潛在負債約55億，今年有政黨補助金、總統選票補助等收入約3億元，用於支付要先還款的，剩約1.2億元，以每月支出2000萬元，「今年9月之後就會很辛苦。」他還說，黨產就算沒黨產會追徵，也已決議全捐公益，「2020年之後，黨產沒任何希望，大家要有心理準備。」

為此，邱大展強調日後須貫徹黨公職募款責任額；中常委黃敬平則建議開源節流，可整併辦公廳舍，空出部分空間出租。

為加強防疫，同時落實江啟臣的數位化政見，國民黨昨起試辦一個月的「視訊中常會」，廣邀15位黨籍縣市長「列席」。王育敏指出，為讓國民黨在網路上有更大聲量，經營自媒體，以及加速落實數位化，都是未來推動重點。

(中時 )