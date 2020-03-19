新冠肺炎疫情愈來愈險竣，因歐洲走樣的疫情，使得國內的確診病例3天內暴增，衝破百例。就有網友就好奇在批踢踢發問：「為什麼出國玩的人都是回來才開始出現症狀？」掀起熱議。

原 PO 在批踢踢nCoV2019 看板中發文，他說這幾天陸續出現的案例，很多都是回來才開始有症狀，「為什麼都這麼剛好？怎麼沒有在當地出現症狀然後回不來的？時間上就真的這麼巧？」

問題一出，隨即掀起熱議，有人表示「就算第一天就中，等發作也是要時間的」、「潛伏期 + 退燒藥阿，人性」、「輕症多，一般遊客上呼吸道症狀一定是選擇回國就醫」、「你敢不上飛機留在當地嗎？當然選擇回來後才說」、「潛伏期長 + 無症狀時就有傳播力，就是這病毒難以防控的主要理由」、「誰會自費在國外看病啊」。不過也有人表示，「也有在發燒篩檢站被攔截的」、「菲律賓探親那位，登機前就發燒了」。

(中時電子報)