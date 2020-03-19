原本脆弱的原油市場，在OPEC(石油輸出國家組織)老大沙烏地傳出增產消息後，油價立馬自殺跳樓，周三(18日)大屠殺逾24%，終場收在20.37美元，創下18年來新低的恐怖價位。

外媒報導，油價暴跌原因是沙國擴大戰線，聲稱在「未來幾個月」將以破紀錄的產能向市場每日「灌油」約1,230萬桶，導致戰情進一步白熱化。

紐約原油18日狂瀉6.58美元（或逾24%），收在每桶23.6美元，為2002年2月以來最低，代表油價回到「SARS」之前水準，震盪幅度史上罕見。布蘭特原油則下跌3.85美元（或13%），收在每桶24.88美元，創2003年5月以來新低。

隨著油價慘崩，俄羅斯終於承認目前的油價過低，透露「現在油價很低，我們希望能更高一些」，意味著俄國可能已愈來愈難容忍低油價。

美銀美林預估，受到原油庫存增加和疫情衝擊經濟的利空，紐約油價可能會跌至每桶20美元以下。

(中時電子報)