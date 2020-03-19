鄉民貼出照片，表示泡麵貨架全空 (圖／翻攝自PTT)

還有人表示連八寶粥都被掃光 (圖／翻攝自PTT)

新冠肺炎疫情擴大，台灣連3天確診數暴增，已突破百例，連帶再度引發恐慌購物潮，18日晚間不少網友紛紛爆料，表示北部各大賣場都湧入大量人潮，瘋狂搶購物資，其中衛生紙也再度被搶購一空。

網友在PTT八卦版PO出照片表示，晚上10點多，除了好市多外，就連家樂福、全聯等大賣場也都突然湧入大量人潮，瘋狂掃貨，包括泡麵、罐頭等可長期保存的食品被瘋狂掃貨，過半商品架都空了，而衛生紙貨架更誇張，已經全空，再度上演「喪屍之亂」。

鄉民們也紛紛留言：「是真的，剛剛去的時候就被掃光了」、「又是哪個婆媽群組再傳」、「連來一客都搶不到了www」、「社區頂好也爆炸多人 罐頭空一半」、「連八寶粥都賣完了」、「第三次衛生紙之亂XD」、「等等，怎麼沒人戴口罩」、「民進黨立委是不是又要發起我OK你先買活動了」、「看來不只口罩，連衛生紙都該實名制了」。

18日晚間10點，不少網友在各大論壇與社團表示，北部賣場如全聯、好市多、家樂福都突然湧入大批人潮，瘋狂搶購囤貨，泡麵、罐頭、衛生紙等幾乎被搶光，就連甜點如八寶粥也都買不到，不禁又開始懷疑是否又有LINE群組散布消息。

(中時電子報)