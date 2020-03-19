英國近期疫情爆發，政府強烈建議民眾在家工作，並避免去酒吧與餐廳等地。不過英國首相 鮑裡斯．強生(Boris Johnson)的父親史坦利．強生(Stanley Johnson)卻不理會禁令，在電視上公然聲稱疫情再嚴重都還是要上酒吧飲酒，讓節目主持人大為訝異並詢問原因，史坦利．強生給了一個超扯的答案：因為「開酒吧的人也需要客人呀！」

由於英國疫情快速擴散，英國政府今天呼籲民眾盡量在家工作，並且不要外出與他人巷進行非必要的接觸，尤其是酒吧、劇院、餐廳等人多的地方。首相強生不願強制執行禁令讓酒吧停業，但許多業者仍因此而大受影響。

不過，據《新京報》報導，強生的父親卻完全不理會他這位首相兒子的呼籲，史坦利．強生在接受電視訪問時表示，自己在疫情嚴重的情況下依然要去酒吧，主持人問他，難道不會給兒子造成困擾嗎？史坦利．強生答道，他必須上酒吧的原因是「因為酒吧也需要一些客人」。

英國首相鮑里斯．強生的父親史坦利．強生是一位英國作家，寫過有關環境和人口問題的書。他曾於1979年至1984年從政，擔任過懷特（Wight）和漢普郡（Hampshire）東部的保守黨議員，亦曾在世界銀行和歐盟委員會工作。史坦利．強生有6個孩子，除了擔任倫敦市長的鮑理斯．強生外，還有一位喬．強生（Jo Johnson），擔任過國會議員與內閣閣員。還有有個女兒瑞秋．強生則擔任編輯與記者，也是著名電視節目主持人和作家。

網民們對史坦利老先生的說法表示，果然是瘋狂首相強生的父親，桀驁不馴，做什麼事都不太顧忌別人的看法。

(中時電子報)