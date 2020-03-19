據中新網引述中國汽車工業協會副秘書長葉盛基18日表示，疫情將對汽車行業第1季的運行影響巨大，如果疫情在3月底得到有效控制，目前預計今年第1季的汽車產銷量約下滑45％，進一步看到上半年產銷量則下滑25％左右。

(旺報 )