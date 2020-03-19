同程藝龍＋飛常準報告 機票遠期預定量顯著成長 00:482020/03/19 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《中國證券報》報導引述同程藝龍與飛常準聯合發佈的《2020上半年全國民航客運市場復甦趨勢報告》顯示，自3月初以來，大陸國內機票的預訂時間與起飛時間的平均間隔天數大幅拉寬，並出現遠期預訂量的顯著成長。 其中4月出發的大陸國內機票在2月27日至3月5日之間的周預訂量，以航段量的單周比較，出現成長77％，甚至6月出發的周預訂量更成長達250％。 (旺報 ) #預訂 #成長 #機票 #時間 #國內 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊 高盛下修美Q1與Q2經濟成長預測 15:182020/03/16 國際 《航運股》因應疫情，華航推改票免手續費 16:142020/03/16 財經 華航放大絕 4月15日前買機票無限改 16:322020/03/16 財經 陸成品油今調價 或創2013年來最大跌幅 09:502020/03/17 財經 疫情後推口罩業屯兵 CDC、榮總公立醫院需優先採購國產貨 14:482020/03/17 財經 海外逃疫 驚現18萬人幣機票價 04:092020/03/18 焦點新聞 機票優惠硬出國 醫怒酸：團報葬儀社未必能打折 07:472020/03/18 生活 公立常春藤名校留學生 搶機票回台躲疫情 17:482020/03/18 生活 台灣限令影響！聯合航空3／20起暫停台北-舊金山航線 17:582020/03/18 生活 新冠肺炎疫情逃難 留英學生訴苦「連保護自己權利都沒有 」 19:392020/03/18 政治 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 美股驚天崩狂虧2.4兆！ 巴菲特踩3大雷區也難逃 - 財經 台積電殺超慘能接？驚！他曝半導體警訊 - 財經 嚇…又熔斷了！美期指狂崩800點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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