據《中國證券報》報導引述同程藝龍與飛常準聯合發佈的《2020上半年全國民航客運市場復甦趨勢報告》顯示，自3月初以來，大陸國內機票的預訂時間與起飛時間的平均間隔天數大幅拉寬，並出現遠期預訂量的顯著成長。

其中4月出發的大陸國內機票在2月27日至3月5日之間的周預訂量，以航段量的單周比較，出現成長77％，甚至6月出發的周預訂量更成長達250％。

(旺報 )