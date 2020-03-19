義大利是新冠肺炎疫情最嚴峻的歐洲國家，疫情至今也未見緩和的跡象。週三(18日)義大利民眾防護局提出的數據顯示，過去24小時內新增的死亡475例，為疫情爆發以來單日死亡人數最多的一天。

根據路透社報導，義大利的新冠肺炎確診人數新增了4,207例，增幅13.35%，累計35,713例。而死亡病例新增475例，增幅19%，累計2,978例，致死率超過8.3%。這個數字正快速追上大陸的3,241例。

感染的患者當中，有2,257人住在加護病房中，但也有4,025人已經康復出院。

(中時電子報)