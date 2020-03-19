週三（3月18日）北美股市繼續慘遭屠戮，美國東部時間12點56分，標普500指數盤中跌超7％，觸發第一層熔斷機制，為美股史上第五次熔斷，本月第四次熔斷。美國在1987年的黑色星期一的3個月之後推出了股指熔斷機制，分為7％，13％，20％的三檔下跌熔斷。三十多年來的美股市場，本月之前真正觸發熔斷僅有一次，即1997年10月27日。

新浪報導，2020年3月8日9點34分，投資者見證美股史上第二次熔斷。2020年3月11日9點35分，投資者見證美股史上第三次熔斷。2020年3月15日9點30分，投資者見證美股史上第四次熔斷。2020年3月18日12點56分，投資者見證美股史上第五次熔斷。

即便如此，就在日內道指不斷擴大跌幅超過2000點的時候，30檔成分股中僅有三隻逆勢走高，分別是科技股思科、醫療股沃爾格林聯合博姿和零售類股沃爾瑪。其中最值得注意的就是沃爾瑪（WMT），不僅在近期屢屢逆勢挺住了道指的大幅崩跌，股價還在周三一度逆勢大漲6％，再創歷史新高至128.08美元，可以說是一枝獨秀，傲視群股。

(旺報 )