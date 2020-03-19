台北時間19日淩晨，黃金期貨價格降至12月份以來的最低水準。儘管黃金是傳統意義上的避險資產，但面對新冠病毒疫情及其經濟影響，投資者仍然大量拋售黃金以獲得流動性。

GoldMining公司執行副總裁Jeff Wright表示：「市場已經陷入恐慌，投資者拋售一切資產來換取流動性。」美國財政部長努欽週三警告稱，如果不實行刺激措施，美國失業率可能達到20％。

Jeff Wright表示，努欽的講話就成了市場的轉捩點，他講話後，所有資產都遭到拋售，股市也大幅下挫。

他表示：「黃金可能會回升到1550美元附近，但我認為，近期內黃金仍會在1500美元至1600美元區間震盪。長期來看，在市場恐慌情緒消失後，黃金會逐步走高。」

紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格下跌47.90美元，跌幅3.1％，收於1477.90美元／盎司。

(旺報 )