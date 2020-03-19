慈善家、微軟聯合創始人比爾-蓋茨（Bill Gates）認為，為避免疫情大規模傳播而關閉的場所可能會在一個半月到兩個半月內恢復開放。

當有人問及疫情將持續多久時，蓋茨週三在Reddit的Ask Me Anything論壇上寫道：「如果一個國家在檢測和『關閉』方面做得很好，那麼在6-10周之內，他們應該會看到很少的病例，並且能夠重新開放。」

他還在另一條回復中詳細說明了關閉意味著什麼。

「現階段在富裕國家有很多病例。」蓋茨寫道，「通過採取適當的行動，包括在2-3個月內進行檢測和社交疏遠（我稱其為關閉），富裕國家應該能避免高水準的感染。」

「我對疫情造成的所有經濟損失感到擔憂，但更糟的是，疫情將如何影響那些無法像富裕國家一樣進行社交疏遠，且其醫療能力低得多的發展中國家。」蓋茨寫道。

在回應美國人如何做才能幫助他人的問題時，蓋茨說，在這種情況下，人們應該保持鎮定。

去年，一名Reddit用戶曾問他人類面臨的最大威脅是什麼，蓋茨就指出了幾個重大的不太可能事件，包括大流行病。

他寫道：「這是西班牙流感爆發100周年，如果它回來了，那麼大量的旅行將使其傳播比上次更快。」

(旺報 )