上原美優。(取自日網)

日本寫真女星上原美優，外型甜美可愛，出身貧苦家庭的她，因踏入演藝圈前的生活太勵志，又有「貧窮偶像」之稱。任誰也想不到，總是在螢光幕前帶給人正面樂觀力量的她，2011年被竟發現在家中身亡，年僅24歲，還留下一張語意不明且字跡潦草的紙條，內容看了讓人毛骨悚然。

貧窮家庭又遭強暴 寫真女星脫貧故事勵志

上原美優出道以來一直以貧窮為賣點，來自鹿兒島縣種子島的她，曾在自傳《10兄弟貧窮偶像藝人－我難道不可以嗎？》中透露，父母收入不多，卻要養活10個孩子，有時沒錢買吃的，只能靠著摘野花雜草來果腹。

上原美優家境貧窮，一度要靠吃草果腹。(取自日網)

上原美優的求學時期，也因為貧困家庭的背景，讓她飽受欺負，最令人心疼的慘事，是她高中時學業與生活壓力兩頭燒，為賺取學費打工經常曠課，也因此被2名不良少年盯上，竟慘遭強暴，最終走上退學一途。

無奈命運並未因此放過她，18歲的上原美優為擺脫貧困，選擇離鄉背井，前往東京發展，並在當地與一家小經紀公司簽約。只是剛出道的她，人不紅也沒收入，只能靠酒吧陪酒賺生活費，那時她唯一支柱就是男友，想不到男友在她最困難的時候，狠心提出分手，當時她難以承受打擊，服藥輕生未遂。

上原美優後來以貧窮偶像頭銜闖出一片天。(取自日網)

據傳是上原美優留下的遺書。(取自日網)

男友分手輕生未遂 打開知名度卻又驟逝

俗話說「大難不死必有後福」，上原美優輕生未遂的隔年，她終於憑著「貧窮寫真偶像」頭銜在演藝圈闖出名號，大大小小的綜藝節目都能看到她的身影，其中參演《黃金傳說》招牌單元「一個月一萬日圓生活」，更讓她紅到連在台灣都有知名度。

沒想到在螢光幕形象開朗的她，竟在2011年5月12日驚傳於東京黑目區家中身亡，24歲就香消玉殞，死亡時身邊有留下一張字跡潦草的便條紙，上頭寫著「隼床躬行手殘」、「真的很謝謝」等語意不明的文字，令人越看越覺得詭異，死因引發諸多揣測。

據悉，上原美優過世前一天，曾打了一通電話給她在種子島的年邁父親，泣訴很想回家到過世媽媽那裏（殯儀館）看一看，加上警方發現她在記事本中寫著「對母親之死大感痛苦」，因此推測上原美優因是思母成疾，走上絕路。

然而在上原美優身亡後的3年，一件恐怖的事發生了。她生前曾回到出生地種子島，在一處深山小木屋拍攝外景節目，事後工作人員卻發現，小木屋的牆上，竟同樣寫著上原美優遺書中的那句意義不明的漢字「隼床躬行手殘」，令上原美優的死因再添靈異之說，在網路上一直瘋傳至今。

3年後，上原美優生前出外景的小木屋，被發現印有遺書上相同詭異文字。(取自日網)

(中時電子報)